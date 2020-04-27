Комздрав: Решение о связи смерти медработника от коронавируса с исполнением профессионального долга будут принимать комиссии
В медучреждениях, сотрудники которых скончались от новой коронавирусной инфекции, буду созданы комиссии. Они будут решать, связана ли смерть медработника с исполнением профессионального долга. Об этом 27 апреля сообщил Комздрав.
Единовременные выплаты членам семей медицинских работников, отметили в ведомстве, будут производиться на основании выводов, предоставленных этими комиссиями.
Сам комитет ведет работу по учету медицинских работников, скончавшихся в результате заражения COVID-19. Данные будут публиковаться официально.
По неофициальным данным, в Петербурге на 27 апреля скончались восемь медработников, заболевших Covid-19. https://www.fontanka.ru/2020/04/26/69114604/
Администрацией Петербурга принято решение оказывать помощь семьям медиков, скончавшихся в результате заражения COVID-19 при исполнении служебного долга, выделяя средства на организацию похорон. Сотрудникам больниц будут выплачивать по 300 тысяч, если они заразятся COVID-19. В случае смерти семье положен миллион.