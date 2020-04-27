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27.04.2020 20:04
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Комздрав: Решение о связи смерти медработника от коронавируса с исполнением профессионального долга будут принимать комиссии

В медучреждениях, сотрудники которых скончались от новой коронавирусной инфекции, буду созданы комиссии. Они будут решать, связана ли смерть медработника с исполнением профессионального долга. Об этом 27 апреля сообщил Комздрав.

Единовременные выплаты членам семей медицинских работников, отметили в ведомстве, будут производиться на основании выводов, предоставленных этими комиссиями.

Сам комитет ведет работу по учету медицинских работников, скончавшихся в результате заражения COVID-19. Данные будут публиковаться официально.

По неофициальным данным, в Петербурге на 27 апреля скончались восемь медработников, заболевших Covid-19. https://www.fontanka.ru/2020/04/26/69114604/

Администрацией Петербурга принято решение оказывать помощь семьям медиков, скончавшихся в результате заражения COVID-19 при исполнении служебного долга, выделяя средства на организацию похорон. Сотрудникам больниц будут выплачивать по 300 тысяч, если они заразятся COVID-19. В случае смерти семье положен миллион.

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Комментарии (9)

efela
Испанский стыд. Чтоб вы подавились этими деньгами на крови.
_DH_
До, чего, всё-таки, паскудная наперсточная психология. Типа докажи, от чего помер. Ну, и надо главврачу и начмеду очитываться по геройским смертям, особенно, если учреждение не должно работать с ковидом? А если человек от инсульта помрет, на фоне переработок и недосыпа-считается?
Modest_5e4ce41f7533b
Назовем их тройками.
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