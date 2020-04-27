Комздрав: Решение о связи смерти медработника от коронавируса с исполнением профессионального долга будут принимать комиссии

В медучреждениях, сотрудники которых скончались от новой коронавирусной инфекции, буду созданы комиссии. Они будут решать, связана ли смерть медработника с исполнением профессионального долга. Об этом 27 апреля сообщил Комздрав.



Единовременные выплаты членам семей медицинских работников, отметили в ведомстве, будут производиться на основании выводов, предоставленных этими комиссиями.



Сам комитет ведет работу по учету медицинских работников, скончавшихся в результате заражения COVID-19. Данные будут публиковаться официально.

