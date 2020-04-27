Беглов: Новая инфекция оказалась коварным врагом

Введенные в Петербурге ограничительные меры помогли избежать взрывного роста заболеваемости коронавируса, но ситуация остается тяжелой. Об этом губернатор Петербурга заявил 27 апреля в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».
По словам Александра Беглова, новая инфекция оказалась более жестоким и более коварным врагом, чем казалась вначале.
«Мы надеялись, что к майским праздникам эпидемия пойдет на спад или хотя бы выйдет на плато. Но число заболевших на прошлой неделе более чем в пять раз превысило число выздоровевших. Динамика отрицательная. Положение остается тяжелым», — заявил градоначальник.
Введение ограничений смогло сдержать взрыв заболеваемости, но Беглов уверен: «Мы балансируем на грани».
На данный момент в Санкт-Петербурге выявили уже 3238 случаев коронавирусной инфекции, из которых 161 за прошедшие сутки. Летальных случаев в городе зафиксировано уже 27, а 489 человек смогли исцелиться.