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27.04.2020 19:24
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Взрывное устройство сработало в автомобиле недалеко от отдела полиции в Волгограде

Взрывотехники работают на месте взрыва в Волгограде. Взрывное устройство сработало в одном из автомобилей.

Как пишет 27 апреля «Волгоград онлайн», в Дзержинском районе города около часа назад прогремел взрыв на улице Хорошева. Машина, в которой, по предварительным данным, прогремел взрыв, была припаркована у летнего кафе, через дорогу от двора многоквартирного дома, в котором располагается ОП-3 УМВД России по Волгограду.

Как стало известно изданию, в припаркованной машине взорвалась ручная граната. На месте работают экстренные службы.

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