Взрывное устройство сработало в автомобиле недалеко от отдела полиции в Волгограде
Взрывотехники работают на месте взрыва в Волгограде. Взрывное устройство сработало в одном из автомобилей.
Как пишет 27 апреля «Волгоград онлайн», в Дзержинском районе города около часа назад прогремел взрыв на улице Хорошева. Машина, в которой, по предварительным данным, прогремел взрыв, была припаркована у летнего кафе, через дорогу от двора многоквартирного дома, в котором располагается ОП-3 УМВД России по Волгограду.
Как стало известно изданию, в припаркованной машине взорвалась ручная граната. На месте работают экстренные службы.