Смольный: Мер поддержки недостаточно, но мы верим в гибкость и стойкость петербургского бизнеса

Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик заявил, что здраво оценивает те меры, которые уже предприняты Смольным для поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса. Их недостаточно.



«Мы отдаем себе отчет в том, что те меры, которые мы сейчас реализовали, несмотря на то что это довольно широкий пакет, его недостаточно. Мы сейчас совместно с представителями ведущих ассоциаций бизнеса готовим второй пакет мер. Мы как комитет безусловно верим в стойкость и гибкость нашего бизнеса. Надо готовиться уже к выходу из этих ограничительных условий, и мы как комитет, как правительство города, бизнесу поможем в этом», — заявил он 27 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».