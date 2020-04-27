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27.04.2020 19:29
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Смольный: Мер поддержки недостаточно, но мы верим в гибкость и стойкость петербургского бизнеса

Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик заявил, что здраво оценивает те меры, которые уже предприняты Смольным для поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса. Их недостаточно.

«Мы отдаем себе отчет в том, что те меры, которые мы сейчас реализовали, несмотря на то что это довольно широкий пакет, его недостаточно. Мы сейчас совместно с представителями ведущих ассоциаций бизнеса готовим второй пакет мер. Мы как комитет безусловно верим в стойкость и гибкость нашего бизнеса. Надо готовиться уже к выходу из этих ограничительных условий, и мы как комитет, как правительство города, бизнесу поможем в этом», — заявил он 27 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».

Ранее о шквале обращений от бизнеса рассказал президент союза «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата» Юрий Борчаков, заметив, что «бюджет не резиновый».

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