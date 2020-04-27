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27.04.2020 19:04
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Президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты заявил бизнесу, что бюджет не резиновый

Президент союза «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата» Юрий Борчаков рассказал о шквале обращений от бизнеса в связи с коронавирусом. И о том, что бюджет не резиновый.

Как он заявил 27 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург», какие бы меры поддержки ни оказывались, все равно не найдется ни одного предпринимателя, который скажет: «Да, я полностью удовлетворен этим». А ресурсы ограничены.

«Чем быстрее мы покончим с этой заразой, тем быстрее мы начнем ощущать оживление экономики. Меры поддержки сегодня могут быть одни. Завтра, если проблема с коронавирусом будет расти, будут другие, потому что бюджет же не резиновый», — ответил он.

По словам Борчакова, с начала апреля ТПП обработала больше 5000 заявок от бизнеса.

«В основном идут обращения по выдаче документов по обстоятельству форс-мажора. И мы проводим консультации, куда и как обращаться», — рассказал он.

Напомним, что малый и средний бизнес Петербурга жалуются, что пока не могут воспользоваться предложенными Смольным мерами поддержки в части отсрочки и рассрочки платежей по аренде городского имущества.

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