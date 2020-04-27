Президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты заявил бизнесу, что бюджет не резиновый

Президент союза «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата» Юрий Борчаков рассказал о шквале обращений от бизнеса в связи с коронавирусом. И о том, что бюджет не резиновый.



Как он заявил 27 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург», какие бы меры поддержки ни оказывались, все равно не найдется ни одного предпринимателя, который скажет: «Да, я полностью удовлетворен этим». А ресурсы ограничены.

«Чем быстрее мы покончим с этой заразой, тем быстрее мы начнем ощущать оживление экономики. Меры поддержки сегодня могут быть одни. Завтра, если проблема с коронавирусом будет расти, будут другие, потому что бюджет же не резиновый», — ответил он.