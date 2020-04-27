35 петербуржцев и жителей Ленинградской области прилетели спецрейсом из Еревана
В Пулково прибыл рейс из Армении, на борту которого находятся 119 россиян. 35 пассажиров вышли в Северной столице. Остальные полетят в Москву.
По данным онлайн-табло петербургского аэропорта за 27 апреля, рейс из Еревана прибыл в 17.45. Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, в Пулково их сразу же начали осматривать врачи.
Затем сотрудники Роспотребнадзора выдадут им официальное предписание о необходимости оставаться дома 14 дней, разъяснят ограничения, введенные в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Багаж пассажиров продезинфицируют.
Для пассажиров вывозных рейсов в петербургском аэропорту создан специальный «зеленый коридор» — отсутствуют очереди на паспортном контроле, на таможне, на выдаче багажа, на посадке в автобусы. Все перемещения в аэропорту сведены к минимуму. Эту работу координируют сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга.
После всех процедур пассажиров отвезут по домам в сопровождении экипажей ГИБДД.
С начала апреля Петербург принял 7 вывозных рейсов. С их помощью в Россию вернулись почти 700 человек.