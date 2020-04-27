FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +9
74.72р80.25р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
27.04.2020 18:10
3
Печать

35 петербуржцев и жителей Ленинградской области прилетели спецрейсом из Еревана

В Пулково прибыл рейс из Армении, на борту которого находятся 119 россиян. 35 пассажиров вышли в Северной столице. Остальные полетят в Москву.

По данным онлайн-табло петербургского аэропорта за 27 апреля, рейс из Еревана прибыл в 17.45. Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, в Пулково их сразу же начали осматривать врачи.

Затем сотрудники Роспотребнадзора выдадут им официальное предписание о необходимости оставаться дома 14 дней, разъяснят ограничения, введенные в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Багаж пассажиров продезинфицируют.

Для пассажиров вывозных рейсов в петербургском аэропорту создан специальный «зеленый коридор» — отсутствуют очереди на паспортном контроле, на таможне, на выдаче багажа, на посадке в автобусы. Все перемещения в аэропорту сведены к минимуму. Эту работу координируют сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга.

После всех процедур пассажиров отвезут по домам в сопровождении экипажей ГИБДД.

С начала апреля Петербург принял 7 вывозных рейсов. С их помощью в Россию вернулись почти 700 человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

Правительство призывает соблюдать режим самоизоляции и правила гигиены. При симптомах ОРВИ вызывать врача на дом тел гор лин 880002000112. За нарушение карантина пред. Адм. И уголовная отв-сть.
dozer_666
Сначала эти масочники, теперь этот бот правительственный тут пишет. Модератор! Забань ты их уже!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний