35 петербуржцев и жителей Ленинградской области прилетели спецрейсом из Еревана

В Пулково прибыл рейс из Армении, на борту которого находятся 119 россиян. 35 пассажиров вышли в Северной столице. Остальные полетят в Москву.



По данным онлайн-табло петербургского аэропорта за 27 апреля, рейс из Еревана прибыл в 17.45. Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, в Пулково их сразу же начали осматривать врачи.



Затем сотрудники Роспотребнадзора выдадут им официальное предписание о необходимости оставаться дома 14 дней, разъяснят ограничения, введенные в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Багаж пассажиров продезинфицируют.

