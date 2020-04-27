ГК «ПСК»: главный риск при покупке квартиры — упустить момент

— В первые недели апреля мы ожидаемо увидели настороженные настроения. Нас спрашивали: будем ли продолжать строить, закроются ли офисы, будут ли меняться цены и даже, что будет с экономикой вообще, — рассказал Сергей Мохнарь. — И у нас, и у покупателей был короткий период привыкания, но мы быстро справились. Переход сделок в онлайн мы обеспечили буквально за четыре дня. Цены за метр остаются без изменений. Ну а стройки работают непрерывно.

К такому выводу пришли участники круглого стола «Недвижимость 2020: ситуация на рынке и ключевые тренды». Как отметил директор департамента развития ГК «ПСК» Сергей Мохнарь, рынок развивается по заранее спрогнозированному сценарию.

А что будет с ценами? Этот вопрос задает каждый первый потенциальный покупатель квартиры. И на этот вопрос ответ также есть.



— Ожидать, что цены сейчас пойдут вниз, как в кризис 2014 г., не приходится. Рынок изменился за эти шесть лет. Во-первых земли в городе становится все меньше, она дорожает, увеличивается и себестоимость строительства. Во-вторых, предложение недвижимости расти не будет. Уже в первом квартале количество новых проектов жилья в Петербурге сократилось вдвое. Это не означает полную остановку, это поиск баланса во избежание появления «лишних» квартир — тех, что можно продать только со скидкой. В-третьих, снизившийся было спрос очень серьезно поддержит новая льготная ипотека, — отмечает Сергей Мохнарь.



Эксперты также отмечают, что рынок недвижимости больше не будет гнаться за количеством квадратных метров. И в такой ситуации наиболее привлекательные по цене и расположению квартиры будут заканчиваются гораздо быстрее.



Наконец, есть еще один фактор. Завершение периода самоизоляции и начало восстановления привычной жизни. А вслед за ней и экономики.



Начнется возвращение к привычному уровню активности, работы и потребления. В свою очередь это подтолкнет цены вверх. А за завершением мер поддержки осенью вероятнее всего последует повышение ипотечных ставок.



Таким образом, сейчас лучший момент для покупки недвижимости. Будь то льготная ипотечная программа, доходная недвижимость или квартиры в исторических локациях. Этот тот момент, который лучше не упускать.



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