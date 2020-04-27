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27.04.2020 17:00
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14 мая — круглый стол «Малый и средний бизнес в условиях турбулентности»

Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают вас принять участие в онлайн/заочном круглом столе на тему: «Малый и средний бизнес в условиях турбулентности»

Предварительный список вопросов к обсуждению:

  • Насколько бизнес пострадал в условиях кризиса, и какие меры поддержки сейчас реально работают? Что предпринимается на государственном уровне?
  • Что предпринимают сами банки? Ужесточили ли условия кредитования или, напротив, предоставили льготные условия и кредитные/лизинговые каникулы пострадавшим? Сколько льготных кредитов во время самоизоляции уже было выдано и по каким программам?
  • Помощь Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса предпринимательскому сообществу. Как изменилось количество предпринимателей, обращающихся за помощью? Много ли поручительств и микрокредитов было выдано во 2 квартале? Растет ли число отказов?
  • Лизинг. Как лизинговые компании поддерживают бизнес в кризис? Преимущества лизинга. Каким отраслям удалось помочь? Появились ли новые лизинговые программы? Предоставляются ли лизинговые каникулы? Кому и на каких условиях? Какие есть проблемы у отрасли в целом?
  • Вопросы от предпринимательского сообщества к представителям финансовых структур и власти.

По вопросам участия обращаться: Галина Демидова, +7 921-759-38-23, galina@fontanka.ru

К участию приглашаются: представители власти, банковского сообщества, лизинговых компаний, эксперты рынка и предприниматели.

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