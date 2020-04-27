Банк «Санкт-Петербург» выдал кредит на покупку 13 машин скорой помощи для больниц Ленобласти

Банк «Санкт-Петербург» выдал компании «Аларм-Моторс» кредит в размере 49 млн рублей на закупку 13 машин скорой помощи для медицинских учреждений Ленобласти.

Как сообщают в банке 27 апреля, средства были выделены не только на покупку автомобилей, но и на их оборудование – предполагается оснастить семь ранее переданных машин специальной техникой для перевозки и реанимации больных.

— Многие из наших родных и близких в ближайшее время отправятся на свои загородные участки, и оказывать им помощь в экстренных случаях будут медицинские работники Ленинградской области, поэтому для нас эта задача была приоритетной, – отметила Татьяна Попова, вице-президент – директор департамента отрасли торговли Банка «Санкт-Петербург».