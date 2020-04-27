ВОЗ: В Москве и Петербурге отмечается снижение роста заболеваемости COVID-19

В Москве и области, а также в Петербурге наблюдается выраженное снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19. Об этом РИА «Новости» 27 апреля заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.



«В Москве и Московской области, Санкт-Петербурге мы наблюдаем выраженное снижение темпов прироста заболеваемости, в то время как в других регионах эта картина менее оптимистична», — отметила Вуйнович.



При этом, по её словам, «с учетом принимаемых мер сдерживания, Россия выйдет на плато и заболеваемость COVID-19 начнет снижаться».

