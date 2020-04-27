ВОЗ: В Москве и Петербурге отмечается снижение роста заболеваемости COVID-19
В Москве и области, а также в Петербурге наблюдается выраженное снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19. Об этом РИА «Новости» 27 апреля заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.
«В Москве и Московской области, Санкт-Петербурге мы наблюдаем выраженное снижение темпов прироста заболеваемости, в то время как в других регионах эта картина менее оптимистична», — отметила Вуйнович.
При этом, по её словам, «с учетом принимаемых мер сдерживания, Россия выйдет на плато и заболеваемость COVID-19 начнет снижаться».
«Это будет происходить по «эпидемиологическим законам» о возникновении, развитии и прекращении эпидемий до тех пор, пока не создана эффективная вакцина. Самое важное сегодня — поддержать систему здравоохранения, и в этом ВОЗ полностью солидарна с правительством страны», — подчеркнула она.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
На данный момент в Санкт-Петербурге выявили уже 3238 случаев коронавирусной инфекции, из которых 161 за прошедшие сутки. Летальных случаев в городе зафиксировано уже 27, а 489 человек смогли исцелиться.