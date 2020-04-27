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27.04.2020 15:30
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ВОЗ: В Москве и Петербурге отмечается снижение роста заболеваемости COVID-19

В Москве и области, а также в Петербурге наблюдается выраженное снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19. Об этом РИА «Новости» 27 апреля заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.

«В Москве и Московской области, Санкт-Петербурге мы наблюдаем выраженное снижение темпов прироста заболеваемости, в то время как в других регионах эта картина менее оптимистична», — отметила Вуйнович.

При этом, по её словам, «с учетом принимаемых мер сдерживания, Россия выйдет на плато и заболеваемость COVID-19 начнет снижаться».

«Это будет происходить по «эпидемиологическим законам» о возникновении, развитии и прекращении эпидемий до тех пор, пока не создана эффективная вакцина. Самое важное сегодня — поддержать систему здравоохранения, и в этом ВОЗ полностью солидарна с правительством страны», — подчеркнула она.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.

На данный момент в Санкт-Петербурге выявили уже 3238 случаев коронавирусной инфекции, из которых 161 за прошедшие сутки. Летальных случаев в городе зафиксировано уже 27, а 489 человек смогли исцелиться.

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Комментарии (7)

Mozg
Конечно снижение.

Америка отказалась финансировать паникёров, так они пытаются спасти своё финансовое положение, что бы другие не сбежали.
Njura
Все идёт по плану.
DemidofIvan
Когда уже QR код выдадут?
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