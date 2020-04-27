«Формула-1» начнет сезон в июле в Австрии без болельщиков

Руководство «Формулы-1» определилось с календарем следующего сезона-2020 в условиях эпидемии коронавируса. Глава организации Чейз Кэри на официальном сайте 27 апреля подтвердил, что гонка начнется с этапа на «Ред Булл Ринге» (Австрия) в начале июля. При этом организаторы Гран-при Франции ранее объявили, что пропустят этот сезон.



«Пусть сегодня с утра было объявлено, что Гран-при Франции не состоится, мы всё более уверены в прогрессе наших планов о старте сезона летом. Мы нацеливаемся начать гоняться в Европе в июле, августе и начале сентября, первая гонка должна пройти в Австрии 3–5 июля. В сентябре, октябре и ноябре мы должны увидеть гонки в Евразии, Азии и Америке, а завершится сезон в декабре на Ближнем Востоке гонкой в Бахрейне перед традиционным финалом в Абу-Даби. Сезон должен содержать от 15 до 18 гонок. Мы опубликуем финальную версию календаря, как только это станет возможно», — подчеркнул Кэри.

