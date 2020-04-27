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27.04.2020 13:59
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В Москве задержали администраторов сервиса, продававшего москвичам и петербуржцам воздух вместо электронных пропусков

Сотрудники московского уголовного розыска совместно с экспертами Group-IB задержали администраторов мошеннического сервиса. Двое мужчин продавали фейковые цифровые пропуска на период карантина для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

Как сообщает 27 апреля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, задержанные в одном из мессенджеров представлялись сотрудниками правоохранительных органов и обещали помочь с оформлением пропусков. Пользователей уверяли, что для этого будет использоваться «серая схема через портал госуслуг». Для оформления аферисты просили прислать им паспортные данные и если требовался пропуск на автомобиль — его госномер. Однако после получения денег на банковскую карту мошенники исчезали.

Стоимость услуг предприимчивая пара оценивала в 2500–3500 рублей.

При этом в обычном режиме оформление электронного пропуска не стоит ничего. В Петербурге система электронных пропусков пока не внедрялась.

Пока задержанным вменяется два эпизода противоправной деятельности.

В ходе обысков по месту проживания фигурантов обнаружены и изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и банковские карты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Предварительное расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество», продолжается.

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Комментарии (5)

super0
Фейковые маски повсюду предлагают. Чего их не ловят?
Brevnault
Жаль, что покупателей нельзя привлечь к ответственности за идиотизм. Они своими действиями провоцируют приличных людей на совершение подобных операций.
Vahmistroff
"воздух вместо электронных пропусков"
А сами так называемые "электронные пропуска" это не "воздух"? Впрочем, они даже на воздух не тянут!
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