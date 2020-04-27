В Москве задержали администраторов сервиса, продававшего москвичам и петербуржцам воздух вместо электронных пропусков

Как сообщает 27 апреля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, задержанные в одном из мессенджеров представлялись сотрудниками правоохранительных органов и обещали помочь с оформлением пропусков. Пользователей уверяли, что для этого будет использоваться «серая схема через портал госуслуг». Для оформления аферисты просили прислать им паспортные данные и если требовался пропуск на автомобиль — его госномер. Однако после получения денег на банковскую карту мошенники исчезали.

Сотрудники московского уголовного розыска совместно с экспертами Group-IB задержали администраторов мошеннического сервиса. Двое мужчин продавали фейковые цифровые пропуска на период карантина для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

Стоимость услуг предприимчивая пара оценивала в 2500–3500 рублей.



При этом в обычном режиме оформление электронного пропуска не стоит ничего. В Петербурге система электронных пропусков пока не внедрялась.



Пока задержанным вменяется два эпизода противоправной деятельности.



В ходе обысков по месту проживания фигурантов обнаружены и изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и банковские карты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Предварительное расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество», продолжается.

