Петербуржец решил угнать трактор с экскаватором, но не смог: транспорт через 3 метра заглох

Как стало известно «Фонтанке» 27 апреля, накануне около полудня в полицию обратился 47-летний председатель правления садоводства «Дунай», что неподалёку от Ладоги. По его словам, утром один из жителей садоводства, 25-летний неработающий петербуржец, проник на охраняемую территорию управляющей компании и похитил красный трактор-тягач 2008 года выпуска с жёлтым прицепом, на котором находился оранжевый гусеничный экскаватор. Общий ущерб заявитель оценил в 5 миллионов рублей.

Курьёзный угон в приладожских полях не пришлось раскрывать полицейским Всеволожского района Ленинградской области. Подозреваемый попал в неловкую ситуацию и был оперативно задержан.

Строго говоря, ущерба причинить не получилось. Злодей завёл трактор, тот проехал около трёх метров и заглох. Сотрудники уголовного розыска прибыли на место и задержали подозреваемого прямо в кабине. После осмотра технику передали собственнику под сохранную расписку.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи УК РФ (неправомерное завладение без цели хищения). Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания.