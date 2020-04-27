Туктамышева: Мне начинает нравиться жить в самоизоляции

Петербургская чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева уже привыкла к самоизоляции. Об этом она рассказала 27 апреля в эфире радио «Маяк».



«В какой-то момент поняла, что мне начинает нравиться жить в самоизоляции. Все спокойно, не устаешь, но в то же время успеваешь сделать кучу вещей: и дважды потренироваться, и даже научиться готовить. Я подуспокоилась и немножечко даже кайфую. Дни проходят незаметно, каждый день расписан. У меня не бывает, что я лежу и думаю: «Блин, что же делать? Как же провести этот день?» Они проходят быстро, так как у меня есть свой график», — заявила спортсменка.

