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27.04.2020 11:24
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Туктамышева: Мне начинает нравиться жить в самоизоляции

Петербургская чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева уже привыкла к самоизоляции. Об этом она рассказала 27 апреля в эфире радио «Маяк».

«В какой-то момент поняла, что мне начинает нравиться жить в самоизоляции. Все спокойно, не устаешь, но в то же время успеваешь сделать кучу вещей: и дважды потренироваться, и даже научиться готовить. Я подуспокоилась и немножечко даже кайфую. Дни проходят незаметно, каждый день расписан. У меня не бывает, что я лежу и думаю: «Блин, что же делать? Как же провести этот день?» Они проходят быстро, так как у меня есть свой график», — заявила спортсменка.

Ранее Туктамышева рассказала о том, как сильно она соскучилась по льду. Кроме того, Елизавета принимала участие в пикантном челлендже, где надо было сфотографироваться голой, прикрывшись одной подушкой.

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Комментарии (4)

dedmoroz_5e4d8827384c2
каждый самоизолируется, где ему(ей) удобно и с кем ему(ей) удобно и все довольны))))
261171571
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kuk-vasyusha
Похоже она купила абонемент на фонтанке иначе не обьяснить зачем такие псевдоновости и кто она вообще))))
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