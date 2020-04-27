Кражами сумок из припаркованных машин в Парголово промышляли двое мужчин. Один из них передвигался с внучкой на машине, об угоне которой в полицию заявила жительница Петербурга.

Как сообщает 27 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, кражи из машины произошли 21 апреля днем у дома 8 по улице Парковой.



пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

«В первом случае сумка с имуществом была похищена из автомобиля «КИА Спортейдж», принадлежащего 46-летней местной жительнице, а во втором — рюкзак из автомобиля «Вольво» 40-летнего мужчины», — сообщает ведомство.

