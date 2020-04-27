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27.04.2020 11:20
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«Дневных» борсеточников на угнанной машине задержали в Петербурге

Кражами сумок из припаркованных машин в Парголово промышляли двое мужчин. Один из них передвигался с внучкой на машине, об угоне которой в полицию заявила жительница Петербурга.

Как сообщает 27 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, кражи из машины произошли 21 апреля днем у дома 8 по улице Парковой.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

«В первом случае сумка с имуществом была похищена из автомобиля «КИА Спортейдж», принадлежащего 46-летней местной жительнице, а во втором — рюкзак из автомобиля «Вольво» 40-летнего мужчины», — сообщает ведомство.

Ближе к вечеру того же дня у дома 34 по проспекту Науки на автомобиле «Мазда», который числится в розыске по уголовному делу как похищенный в январе текущего года в Красногвардейском районе, был остановлен один из подозреваемых. Его соучастник задержан полицейскими в СНТ «Якорное» поселка Большая Ижора Ломоносовского района Ленобласти на следующий день.

В объяснении мужчина, сидевший за рулем «Мазды», уверял, что машину ему дала знакомая, а доверенность просто забыла выписать.

Оба подозреваемых заключены под стражу.

У полиции есть основания полагать, что мужчины являются «профессиональными» борсеточниками.

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Комментарии (3)

Teo Piter
А что еще доверенность осталась?
261171571
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Barmaley_5e4d0211d3423
Лет 7 назад здесь на Фонтанке репортёры упорно употребляли слово "борсетка". Теперь нет. Что-то поменялось? Может и ул. Замшина реабилитируют? ;)
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