«Дневных» борсеточников на угнанной машине задержали в Петербурге
Кражами сумок из припаркованных машин в Парголово промышляли двое мужчин. Один из них передвигался с внучкой на машине, об угоне которой в полицию заявила жительница Петербурга.
Как сообщает 27 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, кражи из машины произошли 21 апреля днем у дома 8 по улице Парковой.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
«В первом случае сумка с имуществом была похищена из автомобиля «КИА Спортейдж», принадлежащего 46-летней местной жительнице, а во втором — рюкзак из автомобиля «Вольво» 40-летнего мужчины», — сообщает ведомство.
Ближе к вечеру того же дня у дома 34 по проспекту Науки на автомобиле «Мазда», который числится в розыске по уголовному делу как похищенный в январе текущего года в Красногвардейском районе, был остановлен один из подозреваемых. Его соучастник задержан полицейскими в СНТ «Якорное» поселка Большая Ижора Ломоносовского района Ленобласти на следующий день.
В объяснении мужчина, сидевший за рулем «Мазды», уверял, что машину ему дала знакомая, а доверенность просто забыла выписать.
Оба подозреваемых заключены под стражу.
У полиции есть основания полагать, что мужчины являются «профессиональными» борсеточниками.