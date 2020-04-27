Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге утром 27 апреля пока снижается почти такими же темпами, как в пятницу, 24-го.



Ниже «тройки», то есть в «красную» зону, индекс сегодня опустился в начале десятого. Динамика такова:



6:50 — 4,5 балла;



8:10 — 3,6 балла;



8:40 — 3,3 балла (люди на улицах есть, хоть и не очень много);

8:50 — 3,2 балла;

9:10 — 3 балла;

9:30 — 2,8 балла (на улице много людей);

9:50 — 2,7 балла.

