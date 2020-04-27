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27.04.2020 10:23
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Активные выходные обрушили индекс самоизоляции. Сейчас Петербург вернулся к обычному графику

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге утром 27 апреля пока снижается почти такими же темпами, как в пятницу, 24-го.

Ниже «тройки», то есть в «красную» зону, индекс сегодня опустился в начале десятого. Динамика такова:

6:50 — 4,5 балла;

8:10 — 3,6 балла;

8:40 — 3,3 балла (люди на улицах есть, хоть и не очень много);

8:50 — 3,2 балла;

9:10 — 3 балла;

9:30 — 2,8 балла (на улице много людей);

9:50 — 2,7 балла.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=38.334532%2C57.255414&amp;z=5" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

В пятницу суточный индекс в Петербурге составил 2,6 балла. Минимум на прошлой неделе был в четверг. В минувшие выходные он также был ниже, чем в предыдущие выходные: в субботу на 0,3 балла (3,2), в воскресенье на 0,2 (3,6).

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншот из yandex.ru/company/researches/2020/podomam

В рейтинге среди 15 городов-миллионников Петербург вчера занял третье место, на первом и втором были Москва и Пермь с 3,8 балла, на последнем Челябинск с 3 баллами. В целом по России показатели хуже, чем в Петербурге.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншот из yandex.ru/company/researches/2020/podomam
Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншот из yandex.ru/company/researches/2020/podomam

«Яндекс» вычисляет индекс российских городов на основе данных своих приложений и сервисов, чтобы показать примерную картину того, как россияне соблюдают самоизоляцию. Любопытно, что он не всегда коррелирует с пробками. Например, в пятницу, 24 апреля, пробки вечером достигли 3 баллов, а суточный индекс самоизоляции подрос относительно четверга.

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Комментарии (11)

261149871
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261117711
На дорогах пробки, в метро кучу народа. Какая самоизоляция?
Приехал с документами в одно НПО - охрана без масок, в бюро пропусков - без масок.
От обычного гриппа в год умирает 650 тыс - от Кови19 всего 240 тыс во всем мире.
Да гадость, но не страшнее обычного гриппа.
260854841
Задолбали этим индексом считаемым из Нидерландов.
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