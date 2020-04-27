Активные выходные обрушили индекс самоизоляции. Сейчас Петербург вернулся к обычному графику
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге утром 27 апреля пока снижается почти такими же темпами, как в пятницу, 24-го.
Ниже «тройки», то есть в «красную» зону, индекс сегодня опустился в начале десятого. Динамика такова:
6:50 — 4,5 балла;
8:10 — 3,6 балла;
8:40 — 3,3 балла (люди на улицах есть, хоть и не очень много);
8:50 — 3,2 балла;
9:10 — 3 балла;
9:30 — 2,8 балла (на улице много людей);
9:50 — 2,7 балла.
В пятницу суточный индекс в Петербурге составил 2,6 балла. Минимум на прошлой неделе был в четверг. В минувшие выходные он также был ниже, чем в предыдущие выходные: в субботу на 0,3 балла (3,2), в воскресенье на 0,2 (3,6).
В рейтинге среди 15 городов-миллионников Петербург вчера занял третье место, на первом и втором были Москва и Пермь с 3,8 балла, на последнем Челябинск с 3 баллами. В целом по России показатели хуже, чем в Петербурге.
«Яндекс» вычисляет индекс российских городов на основе данных своих приложений и сервисов, чтобы показать примерную картину того, как россияне соблюдают самоизоляцию. Любопытно, что он не всегда коррелирует с пробками. Например, в пятницу, 24 апреля, пробки вечером достигли 3 баллов, а суточный индекс самоизоляции подрос относительно четверга.