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27.04.2020 10:24
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Песков ответил на слухи, что Путин находится в Сибири или на Валдае

Президент России Владимир Путин в период эпидемии коронавируса не находится в Сибири и не на Валдае — он живет и работает в Ново-Огарево, заявил 27 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью «АиФ». Таким образом он прокомментировал слухи о том, где находится российский лидер.

«Слухов всегда огромное количество. И чаще всего они не имеют никакого отношения к реальности. Президент находится в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево — он там и живёт, и работает. У Путина имеются все виды связи. Именно из Ново-Огарево он проводит все рабочие мероприятия, в основном в формате видеоконференций», — рассказал Песков.

Он добавил, что президент минимизировал очные контакты и к нему невозможно попасть без соответствующего тестирования.

Ранее Песков заявил, что Россия должна к середине мая выйти на плато по коронавирусу.

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Комментарии (7)

SNOW
На какие это "все виды связи" намекал усатый толмач? хотя ему, вероятно, виднее.
dedmoroz_5e4d8827384c2
каждый самоизолируется там, где ему удобно, В.И.Ленин, например, самоизолировался в Горках, если садовод самоизолируется на садовом участке, значит ему так удобно
Иван Оклахома
Дык невидаль - Путин уже 20 лет, как обосновался в Ново-Огарево и это его фирменнная президентская резиденция, к которой даже выдающегося политического деятеля современности Дмитрия Анатольевича Медведева в пору его президентства и близко не подпустили.
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