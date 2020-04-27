Песков ответил на слухи, что Путин находится в Сибири или на Валдае

Президент России Владимир Путин в период эпидемии коронавируса не находится в Сибири и не на Валдае — он живет и работает в Ново-Огарево, заявил 27 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью «АиФ». Таким образом он прокомментировал слухи о том, где находится российский лидер.



«Слухов всегда огромное количество. И чаще всего они не имеют никакого отношения к реальности. Президент находится в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево — он там и живёт, и работает. У Путина имеются все виды связи. Именно из Ново-Огарево он проводит все рабочие мероприятия, в основном в формате видеоконференций», — рассказал Песков.

