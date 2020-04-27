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27.04.2020 10:16
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В России сделано больше трех миллионов тестов на коронавирус. Под наблюдением 183 тысячи человек

Почти семь тысяч человек вылечились от COVID-19, 183 остаются под наблюдением, подтвержден диагноз более чем в 80 тысячах случаев. Такие данные на утро 27 апреля приводит Роспотребнадзор.

По данным ведомства, всего в России проведено уже больше трех миллионов тестирований на коронавирус, 139 тысяч за последние сутки. 183577 человек больны или могут быть заражены, больше ста тысяч подтверждения пока не получили.

По количеству зараженных Россия почти догнала Китай, в стране 80949 случаев (в Китае 83912). 6767 поправились, 747 умерли.

В Петербурге 3077 случаев и 27 смертей.

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Комментарии (4)

Modest_5e4ce41f7533b
И мне в пятницу сделали тест. Сижу теперь и жду когда за мной приедут люди в голубом.
261171571
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Balamut
Еще будет смешнее звучать, если учитывать, что все больные минимум по 5 раз тестируются и чинуши еженедельно...
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