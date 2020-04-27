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27.04.2020 10:04
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На Московском у водителя хлебозавода отобрали наличность с помощью ножа и отвертки

Водитель «Газели» лишился наличных денег после того, как из припаркованного за ним автомобиля на Московском проспекте в Петербурге вышли двое с ножом и отверткой. Представившись полицейским, разбойник потребовал отдать ему ключи от машины.

Как стало известно «Фонтанке» 27 апреля, уголовное дело о разбойном нападении было возбуждено после эпизода во дворе дома 220 по Московскому проспекту около шести часов вечера накануне. В полицию обратился знакомый потерпевшего, за рулем «Газели» сидел 24-летний гражданин Узбекистана, который работает водителем на хлебозаводе. Из припаркованного за ним «Рено» вышел мужчина, который представился сотрудником полиции и потребовал отдать ему мобильный телефон и ключи от машины. На отказ отреагировал угрозой, достал нож и отобрал у водителя 7 тысяч рублей. После этого похититель разбил зеркало «Газели» и порезал колесо. Из «Рено» также вышел водитель, он стоял немного позади с отверткой. Нападавший скрылся в парадной ближайшего дома, второй сел в машину и уехал. Найти подозреваемого пока не удалось.

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Комментарии (2)

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