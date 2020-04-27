Загруженность дорог Санкт-Петербурга утром 27 апреля не превышает обычные для апреля 2 балла. Правда, в предыдущие дни после 9 часов показатель опускался до «единицы» минут на 30–40, а сегодня такой передышки не было.

Самая длинная пробка за утро образовалась на севере КАД. Там из-за реконструкции ограничено движение, и на этом же участке произошло ДТП. Как сообщает «Экстренный вызов Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на 120-м километре внешнего кольца, между проспектом Энгельса и Выборгским шоссе, столкнулись три легковых автомобиля.