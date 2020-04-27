Пробки в Петербурге удерживают 2 балла без передышки, ДТП тормозят КАД
Загруженность дорог Санкт-Петербурга утром 27 апреля не превышает обычные для апреля 2 балла. Правда, в предыдущие дни после 9 часов показатель опускался до «единицы» минут на 30–40, а сегодня такой передышки не было.
Самая длинная пробка за утро образовалась на севере КАД. Там из-за реконструкции ограничено движение, и на этом же участке произошло ДТП. Как сообщает «Экстренный вызов Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на 120-м километре внешнего кольца, между проспектом Энгельса и Выборгским шоссе, столкнулись три легковых автомобиля.
В 8:09 «Яндекс» зафиксировал на внутреннем кольце, от Пискаревского проспекта до Рябовского, шоссе пробку длиной 5,2 километра, в которой можно потерять 45 минут, что на 39 минут больше обычного. Пользователи навигатора также отметили там ДТП.
В апреле загруженность дорог Петербурга в рабочее время обычно держится на уровне 2 баллов, а по пятницам, 17 и 24 числа, поднималась до трёх.