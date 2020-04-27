FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +9
74.72р80.25р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
27.04.2020 09:28
3
Печать

Двух неработающих сластен, укравших в «Пятёрочке» 80 плиток шоколада, нашли. С частью конфет они успели расстаться

Полиция Петербурга по горячим следам задержала двух грабителей, которые 25 апреля похитили из супермаркета на улице Егорова 80 плиток шоколада «Милка» и 8 коробок шоколадных конфет.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), в воскресенье, 26 апреля, около 14 часов у дома 4 по бульвару Новаторов были задержаны двое мужчин, 29 лет и 31 года, которые увезли из «Пятерочки» шоколад на «Фольксвагене Джетте».

Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности по статье «Кража».

Похищенное частично изъято.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

Мимопрохожу
80 шоколадок! Как же группа X5 оправится от такого удара по бизнесу! Есть сомнения насчёт фразы "с частью конфет они успели расстаться" - может, не расстаться, а соединиться?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний