Двух неработающих сластен, укравших в «Пятёрочке» 80 плиток шоколада, нашли. С частью конфет они успели расстаться

Полиция Петербурга по горячим следам задержала двух грабителей, которые 25 апреля похитили из супермаркета на улице Егорова 80 плиток шоколада «Милка» и 8 коробок шоколадных конфет.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), в воскресенье, 26 апреля, около 14 часов у дома 4 по бульвару Новаторов были задержаны двое мужчин, 29 лет и 31 года, которые увезли из «Пятерочки» шоколад на «Фольксвагене Джетте».



Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности по статье «Кража».

