Двухлетний ребенок чуть не сгорел на даче под Выборгом, когда родители решили погреться у костра
Полиция Выборгского района области проверяет все обстоятельства получения маленьким ребенком ожогов днем в воскресенье в Красной Долине.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 апреля, сообщение о получении маленьким петербуржцем ожогов лица и рук поступило в правоохранительные органы около 18 часов в воскресенье. По предварительной информации, двухлетний малыш около 16 часов был вместе с родителями, 38-летним папой и 36-летней мамой, на даче. Отец решил разжечь костер посильнее и плеснул в огонь керосин. Пламя перекинулось на ребенка, который играл рядом.
Сейчас за здоровье мальчика борются врачи ЦБР в Выборге.
Проводится проверка.