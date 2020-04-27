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27.04.2020 09:14
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Двухлетний ребенок чуть не сгорел на даче под Выборгом, когда родители решили погреться у костра

Полиция Выборгского района области проверяет все обстоятельства получения маленьким ребенком ожогов днем в воскресенье в Красной Долине.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 апреля, сообщение о получении маленьким петербуржцем ожогов лица и рук поступило в правоохранительные органы около 18 часов в воскресенье. По предварительной информации, двухлетний малыш около 16 часов был вместе с родителями, 38-летним папой и 36-летней мамой, на даче. Отец решил разжечь костер посильнее и плеснул в огонь керосин. Пламя перекинулось на ребенка, который играл рядом.

Сейчас за здоровье мальчика борются врачи ЦБР в Выборге.

Проводится проверка.

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Комментарии (6)

LiChaBaTa
Мне в детстве повезло с показательными примерами - при мне один взрослый плеснул остатки бензина из ведра в костер. Пламя по струе мгновенно перекинулось в ведро в руках. Вода была рядом -все быстро потушили. Так я наглядно узнал скорость воспламенения бензина. Запомнил это на всю жизнь.
Obseerv
Да вообще встречаешь на каждом шагу родителей- пофигистов, которые свято верят в судьбу и естественный отбор, и считают, что все, кроме них, обязаны оберегать их отпрысков от напастей! Не удивлюсь, если такие родители ещё и подадут в суд на продавцов керосина...
SERGEY111
Этот дачный папандопала достойный продолжатель дел деда Митрича .
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