Исполняющий обязанности директора петербургского центра травматологии и ортопедии им. Вредена Андрей Черный 26 апреля записал видеообращение к пациентам и сотрудникам. Он поблагодарил за стойкость, мужество и терпение, а также рассказал о ситуации в учреждении и принимаемых мерах.

«С 8 апреля по предписанию главного санитарного врача города до особо распоряжения наше учреждение было закрыто на карантин. Сегодня у нас 18 сутки карантина. Я прекрасно понимаю, какая за это время накопилась усталость - и физическая, и эмоциональная. Есть ряд вопросов, на которые сложно получить ответы. И все это, конечно, не может не сказываться на общем психоэмоциональном состоянии сотрудников учреждения. Хочу поблагодарить за терпение и мужество, профессионализм, который в данных условиях проявляют сотрудники. И за понимание пациентов, которые волею судеб задержались в нашем учреждении на такой длительный срок», - отметил Черный.

Он резюмировал, что 25 апреля первые 20 пациентов с двумя отрицательными анализами были выписаны и получили предписание о необходимости находиться дома две недели в карантине «по контакту». Автор видеообращения добавил, что более 100 пациентов были переведены в другие инфекционные стационары города. И поблагодарил коллег, которые взяли на себя заботу о этих пациентах. В центре созданы два «чистых» отделения, рассказал Черный. После освобождения там коек провели дезинфекцию. В одно переводят жители Петербурга и Ленобласти с двумя отрицательными анализами, которых постепенно выписывают, и второе — для жителей других регионов, которым предстоит отбыть там обсервацию, и после заключительного анализа они могут отбывать домой. Черный сообщил, что в последнее время результаты анализов удается получать быстрее. Как ожидается, 27 апреля в центре надеются получить результаты вторых тестов 70 пациентов, материал для которых забирали 26 апреля. При благополучном результате их отпустят по домам, либо переведут в обсервацию.

«В настоящий момент идет активно монтаж санпропускника. Это позволит обеспечить работу сотрудников по сменному графику, а также для того, чтобы запустить грамотную ротацию по сменам. Также в настоящий момент ведется активная закупка средств индивидуальной защиты. Их дефицит во всем городе, но не по всем вещам, есть ключевые позиции: костюмы с капюшонами, респираторы, защитные очки», - пояснил и.о. директора центра. После завершения монтажа санпропускника «работа встанет на обычные плановые рельсы», - заверил Черный. Он подчеркнул, что в центре есть необходимые лекарства: антибиотики, антивирусные и специфические противомалярийные препараты. Кроме того, по заявкам отделений аптека центра закупает препараты, которые обязаны принимать пациенты в связи с сопутствующими заболеваниями. Напомним, в середине апреля стало известно, что во Вредена порядка пятисот человек находятся под подозрением на коронавирус.