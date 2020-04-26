В Минобороны сообщили, что коронавирус диагностировали у 874 военнослужащих

Коронавирус обнаружен у 874 российских военнослужащих по состоянию на 26 апреля, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, в тяжелом состоянии находятся четверо, из них один - на аппарате искусственной вентиляции легких. В состоянии средней тяжести - 15 человек, у остальных нет клинических проявлений болезни.

По данным министерства, в госпиталях военного ведомства находятся 314 заболевших, в изоляторах по месту службы находятся 175 человек, изолированы на дому - 379 человек.