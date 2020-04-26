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В Петербурге умер второй врач с COVID-19

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26.04.2020 21:20
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В Минобороны сообщили, что коронавирус диагностировали у 874 военнослужащих

Коронавирус обнаружен у 874 российских военнослужащих по состоянию на 26 апреля, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, в тяжелом состоянии находятся четверо, из них один - на аппарате искусственной вентиляции легких. В состоянии средней тяжести - 15 человек, у остальных нет клинических проявлений болезни.

По данным министерства, в госпиталях военного ведомства находятся 314 заболевших, в изоляторах по месту службы находятся 175 человек, изолированы на дому - 379 человек.

У 779 курсантов и слушателей военных вузов также обнаружен коронавирус, у 192 преподавателей и воспитанников военных довузовских учреждений аналогичный диагноз.

Также инфицированы 245 человек из числа гражданского персонала.

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Комментарии (8)

ostrova2013
Вычесть из числа заболевших военнослужащих и курсантов, что останется?
daisychain
Что и требовалось доказать: как только провели массовый анализ на COVID, то из 1000 заразившихся "клинические проявления" у целых 15.
Страшней ковида зверя нет.
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