Сотрудница петербургского института травматологии и ортопедии им Вредена, которая находится в НИИ на карантине, рассказала о сложном положении, в котором оказались ее коллеги и пациенты. Видеообращение было 26 апреля опубликована на YouTube.

«23 апреля настало, карантин не сняли, все сотрудники и пациенты находятся в институте. Большую часть сотрудников уже отправили по больницам: кого в Боткина, кого в 40-ую. Мы сдаем анализы на коронавирус, лично я их сдавала уже пять раз, ни одного результата нет. И я не могу понять, зараженная я или не зараженная. Кашель идет, грудина болит. Врачи не смотрят, потому что некому смотреть», - поделилась женщина.

По словам женщины, она работает в 21 отделении медучреждения и находится в институте с 6 апреля, хотя официально карантин был введен с 9 по 23 апреля.

«Так как мы Институт травматологии, у нас нет препаратов, нас ничем не лечат, грубо говоря, святая вода - дают антибиотики и противовирусные препараты и то не всем...мы все сидим в неведении. И мы, и наши пациенты, которые уже тоже и паникуют, и скандалят, и пытаются объявлять голодовки. Наше руководство ни о чем нам не рассказывает. Ни какие меры будут предпринимать, ни какие действия уже сделали и что будет дальше сделано. Мы сидим просто закрытые в помещении», - резюмировала она.

По ее словам, никто не приходит, не узнает о самочувствии. Телефоны, по которым можно обратиться, по ее словам, мертвые — там никто не снимает трубку.

«Если у вас есть возможность чем-то помочь — помогите. Я тут не одна, нас много», - заключила она.

Напомним, ранее «Фонтанка» рассказывала о серьезной ситуации в институте, где удерживают пациентов и сотрудников. В середине апреля стало известно о 500 людей в НИИ с подозрением на коронавирус.