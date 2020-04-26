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26.04.2020 17:27
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Россия передаст Венесуэле 40 тонн медикаментов для борьбы с коронавирусом

Россия отправит в Венесуэлу больше 40 тонн медицинских препаратов, некоторые из которых можно использовать в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как 26 апреля пишут РИА Новости со ссылкой на слова посла России в Каракасе Сергея Мельника-Багдасарова, жизненно важные препараты доставят в страну к 9 мая. Речь идёт о плановом сотрудничестве. Какие именно лекарства отправят в Венесуэлу, не сообщается, однако, как подчеркнул дипломат, представители министерств здравоохранения обеих сторон обсуждали ситуацию в мире и «определились по наиболее значимым направлениям и формам взаимодействия в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции». Тематическая видеоконференция проходила 24 апреля.

В России зафиксировано больше 80 тысяч случаев заражения COVID-19.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в Венесуэле пока что 323 подтверждённых случая заражения.

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Комментарии (8)

Stiff_21
Дружбану каудильо нужно же помочь.
pila_grigoryeva
опять по совковой традиции наш совковый кгб ник рисуется отправляя помощь с барского плеча разным венесуэлам в то время когда острая нехватка для русских в России
Русофобский режим власти с 1917 видимо уйдет только с последними кгб никами комсомольцами и прочими номенклатурщиками во власти
А вам то чего не хватает?Чего недодали,чем обидели???
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