Россия передаст Венесуэле 40 тонн медикаментов для борьбы с коронавирусом

Россия отправит в Венесуэлу больше 40 тонн медицинских препаратов, некоторые из которых можно использовать в борьбе с коронавирусной инфекцией.



Как 26 апреля пишут РИА Новости со ссылкой на слова посла России в Каракасе Сергея Мельника-Багдасарова, жизненно важные препараты доставят в страну к 9 мая. Речь идёт о плановом сотрудничестве. Какие именно лекарства отправят в Венесуэлу, не сообщается, однако, как подчеркнул дипломат, представители министерств здравоохранения обеих сторон обсуждали ситуацию в мире и «определились по наиболее значимым направлениям и формам взаимодействия в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции». Тематическая видеоконференция проходила 24 апреля.