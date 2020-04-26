Готовящиеся к параду Победы войска ЗВО вернули в части и отправили на карантин

Военнослужащие Западного военного округа, которые готовились к параду Победы, возвратились в свои части, их отправили на карантин.

«Военная, специальная и историческая техника поставлены на временное хранение в местах подготовки к парадам», — 26 апреля сообщили в пресс-службе ЗВО со ссылкой на слова командующего Александра Журавлева.



Подчёркивается, что в места постоянной дислокации людей доставляли на спецтранспорте. Машины, поезда и самолёты после этого обработали дезинфицирующими средствами.