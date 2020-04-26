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26.04.2020 16:46
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Готовящиеся к параду Победы войска ЗВО вернули в части и отправили на карантин

Военнослужащие Западного военного округа, которые готовились к параду Победы, возвратились в свои части, их отправили на карантин.

«Военная, специальная и историческая техника поставлены на временное хранение в местах подготовки к парадам», — 26 апреля сообщили в пресс-службе ЗВО со ссылкой на слова командующего Александра Журавлева.

Подчёркивается, что в места постоянной дислокации людей доставляли на спецтранспорте. Машины, поезда и самолёты после этого обработали дезинфицирующими средствами.

Принимать участие в тренировках парадов и шествий должны были больше 64 тысяч военнослужащих и 1,3 тысячи единиц боевой техники в 181 населенном пункте 26 регионов России, где дислоцируются войска ЗВО.

В этом году парад Победы был перенесён с традиционной даты из-за эпидемии коронавируса. По словам президента России Владимира Путина, было бы недопустимо рисковать жизнью и здоровьем людей. Принять такое решение президента, в частности, просили ветеранские организации.

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