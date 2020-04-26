Случайная искра вызвала серьезные разрушения в жилом доме на Бухарестской улице в Петербурге. Теснота мусоросборника не выдержала перегретого воздуха.



Как сообщили «Фонтанке» читатели, 26 апреля жильцы пятой парадной в доме 33, корпус 5, по Бухарестской ощутили сильнейшую вибрацию в квартирах и услышали грохот, похожий на взрыв.

В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись с камеры, установленной на пятой парадной. Она запечатлела, как в 11.21 дверь мусоросборника вышибло ударной волной, из помещения вырвалось открытое пламя.