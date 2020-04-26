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26.04.2020 15:15
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В Купчино тряхнуло жилой дом. Показываем взрывную мощь тлеющего мусора

Случайная искра вызвала серьезные разрушения в жилом доме на Бухарестской улице в Петербурге. Теснота мусоросборника не выдержала перегретого воздуха.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, 26 апреля жильцы пятой парадной в доме 33, корпус 5, по Бухарестской ощутили сильнейшую вибрацию в квартирах и услышали грохот, похожий на взрыв.

В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись с камеры, установленной на пятой парадной. Она запечатлела, как в 11.21 дверь мусоросборника вышибло ударной волной, из помещения вырвалось открытое пламя.

Пожар потушили через сорок минут. По данным ГУ МЧС Петербурга, причиной стали высокая температура в помещении мусоросборника и расширение воздуха в закрытом пространстве.

«Фонтанка.ру»

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Комментарии (5)

Сочинителям теорий вселенского заговора против мусоропровода рекомендуется не швырять в него литиевые батарейки!
lenten
Не понял, как "высокая температура в помещении мусоросборника и расширение воздуха в закрытом пространстве" стали причиной пожара? Центральное отопление нагрело мусор до температуры самовозгорания? А расширение воздуха вообще вызывает охлаждение.
Maik5
В Купчино искажённая реальность. Будапештская, Бухарестская...
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