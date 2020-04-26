В Купчино тряхнуло жилой дом. Показываем взрывную мощь тлеющего мусора
Случайная искра вызвала серьезные разрушения в жилом доме на Бухарестской улице в Петербурге. Теснота мусоросборника не выдержала перегретого воздуха.
Как сообщили «Фонтанке» читатели, 26 апреля жильцы пятой парадной в доме 33, корпус 5, по Бухарестской ощутили сильнейшую вибрацию в квартирах и услышали грохот, похожий на взрыв.
В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись с камеры, установленной на пятой парадной. Она запечатлела, как в 11.21 дверь мусоросборника вышибло ударной волной, из помещения вырвалось открытое пламя.
Пожар потушили через сорок минут. По данным ГУ МЧС Петербурга, причиной стали высокая температура в помещении мусоросборника и расширение воздуха в закрытом пространстве.
«Фонтанка.ру»