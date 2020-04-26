Комздрав Петербурга начнет работу по использованию донорской плазмы для лечения COVID-19

С 27 апреля в Петербурге начнется работа по организации применения плазмы крови переболевших коронавирусом для лечения больных. Об этом со ссылкой на главу комитета по здравоохранению Геннадия Лисовца 26 апреля сообщил депутат Заксобрания Борис Вишневский.



Депутат подчеркнул: старт работы не означает, что с этого дня начнется непосредственно переливание плазмы. «Комитет с понедельника начинает эту работу — будут обсуждать, как это делать. Надеюсь, что комитет достаточно быстро отработает этот механизм. Проблема еще в том, что в Петербурге число тех, кто этим переболел, относительно небольшое. Поэтому наши возможности, в отличие от той же Москвы, меньше», — пояснил парламентарий.