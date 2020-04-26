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26.04.2020 13:50
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Два капитана вытащили из Невы жителя Новой Деревни

Женщина с собакой и наряд ГИБДД спасли жизнь 47-летнему жителю Приморского района, который открыл купальный сезон не по погоде.

Как стало известно «Фонтанке», 26 апреля около 10 утра к наряду ГИБДД, патрулирующему Приморский проспект, у дома 3 обратилась женщина, выгуливавшая пса. Она рассказала, что в Неве у Ушаковского моста находится мужчина на вид лет 45.

Два капитана полиции из отдельного батальона № 5 вытащили из воды не сильно трезвого мужчину и передали его в руки скорой. Медикам мужчина пытался объяснить, что он делал в воде, но так и не определился, как он там оказался.

С переохлаждением его доставили в больницу.

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Комментарии (2)

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вадики
Звучит как книжка или кино из детства.Два капитана
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