COVID-19 может уволить министра здравоохранения США. В Белом доме это отрицают

В администрации американского президента рассматривают возможность отправить в отставку министра здравоохранения Алекса Азара. Об этом 26 апреля сообщили со ссылкой на собственные источники The Wall Street Journal и Politico.



Официально в Белом доме опровергают информацию о планах по кадровым перестановкам, приводит Bloomberg слова официального представителя администрации президента США Джадда Дира.

По информации WSJ и Politico, Дональд Трамп выразил недовольство тем, что в начале пандемии Азар якобы убеждал президента, что коронавирус не несет большой опасности. Также в качестве причины для возможной отставки приводится отставка с поста директора управления перспективных исследований и разработок в области биомедицины, эксперта по вакцинам Рика Брайта.