FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +7
74.72р80.25р
СРОЧНО

В Петербурге умер второй врач с COVID-19

Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
26.04.2020 12:35
0
Печать

COVID-19 может уволить министра здравоохранения США. В Белом доме это отрицают

В администрации американского президента рассматривают возможность отправить в отставку министра здравоохранения Алекса Азара. Об этом 26 апреля сообщили со ссылкой на собственные источники The Wall Street Journal и Politico.

Официально в Белом доме опровергают информацию о планах по кадровым перестановкам, приводит Bloomberg слова официального представителя администрации президента США Джадда Дира.

По информации WSJ и Politico, Дональд Трамп выразил недовольство тем, что в начале пандемии Азар якобы убеждал президента, что коронавирус не несет большой опасности. Также в качестве причины для возможной отставки приводится отставка с поста директора управления перспективных исследований и разработок в области биомедицины, эксперта по вакцинам Рика Брайта.

В качестве кандидатов на кресло министра издания называют координатора Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебору Биркс, главу Medicare Симу Верма и заместителя министра здравоохранения Эрика Харгана.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний