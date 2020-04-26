FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +7
74.72р80.25р
СРОЧНО

В Петербурге умер второй врач с COVID-19

Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
26.04.2020 11:45
3
Печать

Иностранец в общежитии Горного университета решил устроить «американские горки» на перилах седьмого этажа. Получилась «русская рулетка»

С многочисленными травмами и переломами доставили около 4 утра 25 апреля в городскую больницу № 3 гражданина Алжира, 25 лет. В стационар его увезли из общежития на Васильевском острове.

Как стало известно «Фонтанке» 26 апреля, полицию, как и скорую, вызвали в дом 5 по Шкиперскому протоку около 3.30 утра в субботу. Иностранец находился в тяжелом состоянии и сам объяснить обстоятельства получения им травм не мог. В больнице его сразу отправили в реанимацию.

Зато нашлись свидетели падения мужчины с седьмого этажа. Так, студент, приехавший из Калининграда, рассказал, что алжирец ночью вышел покурить на лестничную площадку, а потом решил покататься на перилах лестницы. Однако удержаться на них не смог и упал в лестничный пролет.

Полиция проводит дальнейшую проверку всех обстоятельств получения мужчиной травм.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

sektor7
Дарвин был прав
193960078618934@facebook.com
"Курение убивает"
Чёрт Опасный
Синий, синий иней... синий, синий иней воооооо!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний