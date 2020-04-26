Иностранец в общежитии Горного университета решил устроить «американские горки» на перилах седьмого этажа. Получилась «русская рулетка»

С многочисленными травмами и переломами доставили около 4 утра 25 апреля в городскую больницу № 3 гражданина Алжира, 25 лет. В стационар его увезли из общежития на Васильевском острове.



Как стало известно «Фонтанке» 26 апреля, полицию, как и скорую, вызвали в дом 5 по Шкиперскому протоку около 3.30 утра в субботу. Иностранец находился в тяжелом состоянии и сам объяснить обстоятельства получения им травм не мог. В больнице его сразу отправили в реанимацию.

Зато нашлись свидетели падения мужчины с седьмого этажа. Так, студент, приехавший из Калининграда, рассказал, что алжирец ночью вышел покурить на лестничную площадку, а потом решил покататься на перилах лестницы. Однако удержаться на них не смог и упал в лестничный пролет.