Кудрин допускает, что экономика России из-за коронавируса может упасть на 8 процентов

ВВП России из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в 2020 году может упасть на 8 процентов. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала «Россия-24».



«Нам нужно ожидать падения, ну я бы сказал так, от 6% до 8% ВВП», — заявил Кудрин. Он напомнил, что во время кризиса 2008 года спад ВВП составил 7,8 процента. По его словам, некоторым отраслям на восстановление от последствий коронавируса потребуется срок от года, а целый ряд отраслей потеряли уже 100% или 90% своих потребителей, спроса на свою продукцию или услуги.

