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26.04.2020 11:38
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Кудрин допускает, что экономика России из-за коронавируса может упасть на 8 процентов

ВВП России из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в 2020 году может упасть на 8 процентов. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала «Россия-24».

«Нам нужно ожидать падения, ну я бы сказал так, от 6% до 8% ВВП», — заявил Кудрин. Он напомнил, что во время кризиса 2008 года спад ВВП составил 7,8 процента. По его словам, некоторым отраслям на восстановление от последствий коронавируса потребуется срок от года, а целый ряд отраслей потеряли уже 100% или 90% своих потребителей, спроса на свою продукцию или услуги.

«Нужно балансировать с возможностями и думать о будущем. Но сейчас нужно бросить на это большие силы, в том числе, возможно, ввести какие-то продовольственные выплаты или продовольственные пакеты. Безусловно, мы кризис пройдем все вместе в лучшем или худшем варианте, и страны вернутся к своей обычной жизни», — сказал Кудрин.

Ранее глава Счетной палаты призывал не скупиться в расходовании средств Фонда национального благосостояния и заявлял, что в 2020 году оттуда можно потратить на поддержку экономики до половины накопленного.

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Комментарии (7)

260642921
Вовремя этот коронавирус подвернулся. Скоро нам докажут, что все беды в экономике из-за коронавируса. Несмотря на гениальность и прозорливость вождя и правительства.
193960078618934@facebook.com
Кудрин это голова. Я бы ему палец в рот не положил.
Noid
Кудрин лукавит, говоря, что кризис вызван пандемией короновируса. Пандемия - это спусковой крючок накопившихся проблем. Где проблем больше, там падение глубже.
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