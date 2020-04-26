Сейф компании в Московском районе Петербурга оказался недостаточно надёжным местом для хранения наличных. Вор с фомкой добрался до него за несколько минут, едва ли сомневаясь, где спрятаны деньги.



Как стало известно «Фонтанке» 26 апреля, сообщение о краже на Киевской улице, 5, поступило в полицию в пятницу. Сотрудники фирмы, торгующей стройматериалами, пришли в офис утром, их встретило открытое окно первого этажа.

Запись с камеры наблюдения подсказала, что незваный гость наведался за полчаса до полуночи и в кабинете бухгалтерии не растерялся. Отжав не защищённый решёткой стеклопакет, он целенаправленно добрался до нужного стола и уже через пару минут проталкивал ящик в окно.