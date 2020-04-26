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В Петербурге умер второй врач с COVID-19

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26.04.2020 11:25
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Из фирмы на Киевской вынесли сейф с зарплатой и документами. Похождения ночного вора попали на видео

Сейф компании в Московском районе Петербурга оказался недостаточно надёжным местом для хранения наличных. Вор с фомкой добрался до него за несколько минут, едва ли сомневаясь, где спрятаны деньги.

Как стало известно «Фонтанке» 26 апреля, сообщение о краже на Киевской улице, 5, поступило в полицию в пятницу. Сотрудники фирмы, торгующей стройматериалами, пришли в офис утром, их встретило открытое окно первого этажа.

Запись с камеры наблюдения подсказала, что незваный гость наведался за полчаса до полуночи и в кабинете бухгалтерии не растерялся. Отжав не защищённый решёткой стеклопакет, он целенаправленно добрался до нужного стола и уже через пару минут проталкивал ящик в окно.

В компании уточнили, что в разгар пандемии и коронавирусных ограничений их оставили без 200 тысяч рублей, которые были предназначены на зарплаты сотрудникам, печатей и документов.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников. Полиция ищет мужчину под 180 см ростом, в светлой куртке с капюшоном, светлых брюках и перчатках.

«Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

N789
сейф даже искать не стал, точно знал где стоит, кто-то из своих....
hal9000
Какой дурак хранить деньги в сейфе?!..в сейфе водку вино коньяк от жены хранят...
Vurgagain
Неудачник какой то.... Хотя бы пошарился бы по кабинету для приличия....))))))))
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