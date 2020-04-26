У COVID-19 есть «доза инфицирования», рассказал доктор Комаровский. У каждого человека она своя

Телеведущий и доктор Евгений Комаровский рассказал, что для заражения коронавирусом в организм человека должно попасть определенное количество вирусных частиц, которые он назвал «инфицирующей дозой». Об этом он сообщил накануне в своем инстаграме.



Вероятность заражения и тяжесть заболевания прямо связаны с количеством вирусов, которые попали в организм. Минимальное количество частиц, которые при попадании в организм вызывают болезнь, Комаровский охарактеризовал как «инфицирующую дозу».

«То есть при прочих равных условиях чем больше вирусов попадет в организм, чем больше вероятность возникновения болезни и тем тяжелее будет протекать заболевание... Объясняю. Попадет 1 вирус — болезнь не возникнет,10 вирусов — аналогично. 100 вирусов — возникнет», — говорится в опубликованных в его аккаунте карточках.