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26.04.2020 10:55
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У COVID-19 есть «доза инфицирования», рассказал доктор Комаровский. У каждого человека она своя

Телеведущий и доктор Евгений Комаровский рассказал, что для заражения коронавирусом в организм человека должно попасть определенное количество вирусных частиц, которые он назвал «инфицирующей дозой». Об этом он сообщил накануне в своем инстаграме.

Вероятность заражения и тяжесть заболевания прямо связаны с количеством вирусов, которые попали в организм. Минимальное количество частиц, которые при попадании в организм вызывают болезнь, Комаровский охарактеризовал как «инфицирующую дозу».

«То есть при прочих равных условиях чем больше вирусов попадет в организм, чем больше вероятность возникновения болезни и тем тяжелее будет протекать заболевание... Объясняю. Попадет 1 вирус — болезнь не возникнет,10 вирусов — аналогично. 100 вирусов — возникнет», — говорится в опубликованных в его аккаунте карточках.

По мнению доктора, для человека «очень даже неплохо» заразиться при попадании одной инфицирующей дозы — в этом случае болезнь может пройти в легкой форме или вообще бессимптомно. «Встретить сразу 10 инфицирующих доз — это уже реальный риск для жизни», — добавил он.

Больше всего шансов получить высокую дозу инфицирования в больничных палатах интенсивной терапии, на втором месте помещения, где много людей: храм, вагон метро, казарма, тюремная камера.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила: теория появления иммунитета от повторного заражения у переболевших COVID-19 не доказана.

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Комментарии (5)

Иван Оклахома
В прежнее время я мог свободно - четверть выкушать.
Но, конечно, был романтизм, закуска!
(с) Не может быть
Иванов Ив Ив
Теледоктор -голова. Один раз послушаешь эти бредни, ничего - в одно ухо влетело в другое вылетело. А если постоянно, - побегут в аптеки лекарства скупать .
Иван Оклахома
Храм = Тюремная камера - любопытная классификация доктора Комаровского
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