У COVID-19 есть «доза инфицирования», рассказал доктор Комаровский. У каждого человека она своя
Телеведущий и доктор Евгений Комаровский рассказал, что для заражения коронавирусом в организм человека должно попасть определенное количество вирусных частиц, которые он назвал «инфицирующей дозой». Об этом он сообщил накануне в своем инстаграме.
Вероятность заражения и тяжесть заболевания прямо связаны с количеством вирусов, которые попали в организм. Минимальное количество частиц, которые при попадании в организм вызывают болезнь, Комаровский охарактеризовал как «инфицирующую дозу».
«То есть при прочих равных условиях чем больше вирусов попадет в организм, чем больше вероятность возникновения болезни и тем тяжелее будет протекать заболевание... Объясняю. Попадет 1 вирус — болезнь не возникнет,10 вирусов — аналогично. 100 вирусов — возникнет», — говорится в опубликованных в его аккаунте карточках.
По мнению доктора, для человека «очень даже неплохо» заразиться при попадании одной инфицирующей дозы — в этом случае болезнь может пройти в легкой форме или вообще бессимптомно. «Встретить сразу 10 инфицирующих доз — это уже реальный риск для жизни», — добавил он.
Больше всего шансов получить высокую дозу инфицирования в больничных палатах интенсивной терапии, на втором месте помещения, где много людей: храм, вагон метро, казарма, тюремная камера.
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила: теория появления иммунитета от повторного заражения у переболевших COVID-19 не доказана.