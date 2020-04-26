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26.04.2020 10:27
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В магазине Адмиралтейского района мимо кассы пронесли 80 плиток шоколада

Похитителей-сладкоежек разыскивают петербургские полицейские. Как 26 апреля стало известно «Фонтанке», неизвестные посетили продуктовый магазин на улице Егорова, 25, накануне днём и вышли оттуда с 80 плитками шоколада и 8 коробками конфет в руках.

О том, что платить злоумышленники не стали, а погрузили сладости в белый Volkswagen Jetta и скрылись, правоохранителям около двух часов дня в субботу сообщила директор пострадавшей «Пятёрочки». Полиция приехала на место и изъяла записи с камер видеонаблюдения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, выясняются обстоятельства произошедшего, добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (4)

Иван Оклахома
Мимо носа носят чачу.
Мимо рота алычу. (с)
вадики
Ну хоть у кого тот началась сладкая жизнь....
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