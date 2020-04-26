В магазине Адмиралтейского района мимо кассы пронесли 80 плиток шоколада

Похитителей-сладкоежек разыскивают петербургские полицейские. Как 26 апреля стало известно «Фонтанке», неизвестные посетили продуктовый магазин на улице Егорова, 25, накануне днём и вышли оттуда с 80 плитками шоколада и 8 коробками конфет в руках.



О том, что платить злоумышленники не стали, а погрузили сладости в белый Volkswagen Jetta и скрылись, правоохранителям около двух часов дня в субботу сообщила директор пострадавшей «Пятёрочки». Полиция приехала на место и изъяла записи с камер видеонаблюдения.