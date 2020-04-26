СМИ: В Красноярске главврач выпала из окна больницы

В Красноярске врио главврача местного госпиталя ветеранов войн выпала из окна больницы, сообщает 26 апреля РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.



В региональном минздраве сообщили, что сейчас женщина находится в реанимации. Медики пока не делают прогнозов. В ведомстве не раскрыли обстоятельства происшествия.



По данным «ТВК Красноярск», это якобы произошло во время селекторного совещания с главой краевого Минздрава Борисом Немиком, на котором обсуждались вопросы перепрофилирования одного из корпусов госпиталя на прием больных коронавирусом.

