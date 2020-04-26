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26.04.2020 10:21
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СМИ: В Красноярске главврач выпала из окна больницы

В Красноярске врио главврача местного госпиталя ветеранов войн выпала из окна больницы, сообщает 26 апреля РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

В региональном минздраве сообщили, что сейчас женщина находится в реанимации. Медики пока не делают прогнозов. В ведомстве не раскрыли обстоятельства происшествия.

По данным «ТВК Красноярск», это якобы произошло во время селекторного совещания с главой краевого Минздрава Борисом Немиком, на котором обсуждались вопросы перепрофилирования одного из корпусов госпиталя на прием больных коронавирусом.

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Комментарии (5)

NasushnyBread
Убивает не сам коронавирус, а сопутствующие заболевания...
VKuser152997575
Порядочная женщина,но нервная,дай бог ей поправиться....
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