Часов и символа любви на миллион лишилась пенсионерка в Петербурге. Неизвестные исчезли в окне

Квартирная кража на миллион стала уголовным делом в Петербурге: полиция пытается понять, кто лишил 61-летнюю пенсионерку, проживающую на улице Харченко, коллекции из четырёх наручных часов и прихватил обручальное кольцо.

Как 26 апреля сообщили в ГУ МВД, пострадавшая обратилась в полицию накануне в 10.55 утра со словами о том, что кто-то проник к ней домой, а из шкафа пропали наручные часы и украшение с бриллиантами. Полицейские установили, что кража далась злоумышленникам довольно легко — квартира пенсионерки находится на первом этаже, чтобы попасть в неё, достаточно было отжать оконную раму.