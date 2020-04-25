Жители Купчино больше не мерзнут в самоизоляции. В их квартиры вернулось тепло

Специалисты с опережением нормативных сроков устранили технологическое нарушение, вернув горячую воду и отопление в дома жителей Фрунзенского района Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе «Теплосети» вечером 25 апреля.



«Теплоэнергетики заменили три метра ненадежного участка. Провели диагностику нового трубопровода. В настоящий момент обеспечение теплоснабжением и ГВС осуществляется в штатном режиме», — заявил представитель компании.

Об отключении горячей воды и отопления в нескольких зданиях на юге города стало известно минувшим утром. В «Теплосети» объяснили, что причиной тому стал дефект на трубопроводе, который обнаружился при проведении работ по его замене. Проблему обещали решить к десяти вечера. Ждали жители 12 домов.