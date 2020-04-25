FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +6
74.72р80.25р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
25.04.2020 22:05
0
Печать

Жители Купчино больше не мерзнут в самоизоляции. В их квартиры вернулось тепло

Специалисты с опережением нормативных сроков устранили технологическое нарушение, вернув горячую воду и отопление в дома жителей Фрунзенского района Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе «Теплосети» вечером 25 апреля.

«Теплоэнергетики заменили три метра ненадежного участка. Провели диагностику нового трубопровода. В настоящий момент обеспечение теплоснабжением и ГВС осуществляется в штатном режиме», — заявил представитель компании.

Об отключении горячей воды и отопления в нескольких зданиях на юге города стало известно минувшим утром. В «Теплосети» объяснили, что причиной тому стал дефект на трубопроводе, который обнаружился при проведении работ по его замене. Проблему обещали решить к десяти вечера. Ждали жители 12 домов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний