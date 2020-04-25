Петербург даст промышленным предприятиям взаймы под 1% годовых

Петербургский оперштаб по коронавирусу сообщил, что Северная столица дополнительно поддержит своих производителей в условиях коронавирусных ограничений. Им выдадут льготные кредиты.
«Получить заём под 1% годовых предприятия смогут через Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга. В долг у города можно взять до 200 миллионов рублей на развитие производства, новое оборудование, первый взнос по лизингу или рефинансирование кредитов, взятых на покупку новых станков», — говорится в сообщении от 25 апреля.
Ранее город также расширил список предприятий, которым будут доступны арендные каникулы.
Напомним, первый пакет помощи петербургскому бизнесу включал ряд мер, среди которых была отсрочка по арендным платежам за II и III квартал, это относилось только к наиболее пострадавшим от ограничительных мер отраслям. Бизнес передал Смольному свои предложения по поводу содержания второго пакета. Его формирование ожидается на следующей неделе.