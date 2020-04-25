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25.04.2020 19:45
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Босс «Спартака» и «Лукойла» призвал досрочно завершить сезон в РПЛ

Владелец футбольного клуба «Спартак» и «Лукойла» Леонид Федун призвал к досрочному завершению чемпионата России. В интервью «Комсомольской правде» 25 апреля он заявил, что рано или поздно руководство отечественного футбола все равно к этому придет.

«Я уже тысячу раз говорил, что чемпионат надо заканчивать и распределять места по нынешнему положению команд в таблице. Мы все равно это сделаем, но если не принять решения, то это будет тянуться слишком долго», — заявил Федун.

Напомним, что чемпионат Российской премьер-лиги был прерван после 22-го тура из-за эпидемии коронавируса, как и большинство европейских первенств. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) под угрозой дисквалификации из еврокубков рекомендовал лигам доиграть сезон, если нет уважительной причины не делать этого. Тем не менее две лиги уже приняли решение о досрочном завершении своих чемпионатов — в Бельгии и Нидерландах. Руководство РПЛ ранее заявило, что сезон будет продолжен в период с середины июня до середины июля.

В настоящий момент лидирует «Зенит» с 50 очками, опережая ближайших преследователей «Локомотив» и «Краснодар» на девять очков. «Спартак» с 28 очками идет на восьмом месте.

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Комментарии (1)

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