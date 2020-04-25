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25.04.2020 18:10
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Отец Хабиба Нурмагомедов попал в больницу

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова, оказался в больнице. Об этом пишет в субботу, 25 апреля, «РБ-Спорт» со ссылкой на самого Абдулманапа.

«Лежу в больнице, простите», — заявил Абдулманап Нурмагомедов. Причина попадания в больницу пока не разглашается.

Хабиб Нурмагомедов должен был защитить чемпионский пояс в легком весе в рамках турнира UFC 249 18 апреля в бою против Тони Фергюсона. 1 апреля Хабиб отказался от участия из-за отсутствия рейсов в США в связи с эпидемией коронавируса. Его заменил Джастин Гэтжи, но вскоре турнир был перенесён на 9 мая.

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Комментарии (1)

onotolich
С падежоми вроде бы всё нормально, а вроде и не очень...
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