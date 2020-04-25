В Петербурге скоропостижно скончалась директор «Петришуле» и депутат МО «Дворцовый округ» Анна Полякова
Директор старейшей петербургской школы №222 «Петришуле» Анна Полякова скончалась на 49-м году жизни. Об этом говорится на официальном сайте образовательного учреждения 25 апреля.
«Со скорбью сообщаем, что сегодня скоропостижно скончалась директор «Петришуле» Анна Викторовна Полякова. <…> Выражаем глубокие соболезнования всем родным и коллегам», — говорится в опубликованном сообщении.
Полякова руководила учебным заведением с 2011 года, а в прошлом году также стала депутатом МО «Дворцовый округ» от «Единой России».
Ее коллега Наталья Грязневич в Twitter сообщила, что причина смерти ей неизвестна. На сайте и в соцсетях школы и округа об этом также пока что ничего не сказано.