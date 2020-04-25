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25.04.2020 17:42
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ИФЗ получил крупнейший заказ от Управделами президента на 24 млн рублей за сервизы с кобальтовой сеткой

Управление делами президента РФ потратило 24,2 млн рублей на сервизы для глав иностранных делегаций и участников торжественных приемов. Их поручили изготовить петербургскому Императорскому фарфоровому заводу.

Закуплены 150 подарочных наборов с сервизом на четыре персоны, 70 штук на 12 персон и тысяча штук на две персоны. Все с фирменной кобальтовой сеткой и в подарочной коробке. Партию поручено поставить в столицу в срок до 27 апреля.

По данным СПАРК, это крупнейший контракт предприятия с Управделами президента. На госзакупках ранее были заключены контракты на 1,5 и 4,3 млн.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что Императорский фарфоровый завод заказывает тонны китайского и польского фарфора. Причем в Петербург изделия приходят, в том числе, и с уже проставленным клеймом ИФЗ — Imperial Porcelane и в знаменитой кобальтовой сетке. Причем в закупке фарфор стоит в 3–5 раз ниже розничной цены в России. На предприятии утверждают, что вся продукция сделана в Петербурге, и называли подозрения «бредом».

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Комментарии (6)

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Zubada
и бюджет не треснул..
kusto
Беглов говорил, что в Питере масок и аппаратов ИВЛ не хватает, а у Управделами на фарфор решили 24 ляма спустить? Как это называется?
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