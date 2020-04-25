ИФЗ получил крупнейший заказ от Управделами президента на 24 млн рублей за сервизы с кобальтовой сеткой

Управление делами президента РФ потратило 24,2 млн рублей на сервизы для глав иностранных делегаций и участников торжественных приемов. Их поручили изготовить петербургскому Императорскому фарфоровому заводу.



Закуплены 150 подарочных наборов с сервизом на четыре персоны, 70 штук на 12 персон и тысяча штук на две персоны. Все с фирменной кобальтовой сеткой и в подарочной коробке. Партию поручено поставить в столицу в срок до 27 апреля.

По данным СПАРК, это крупнейший контракт предприятия с Управделами президента. На госзакупках ранее были заключены контракты на 1,5 и 4,3 млн.