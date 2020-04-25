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25.04.2020 16:16
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Кудрин считает, что в связи с кризисом в 2020 году можно потратить до половины средств ФНБ, и призвал не скупиться

Из-за спровоцированного пандемией коронавируса кризиса в 2020 году можно потратить больше половины Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом заявил гпредседатель Счетной палаты Алексей Кудрин в фильме «Опасный вирус. Экономика» на канале «Россия 1».

«Я и в своем выступлении, и в разговоре с президентом сказал, что на этот год можно не скупиться, когда будет пик. Потом можно больше занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из фонда», — цитирует Кудрина 25 апреля РБК. Он отметил, что это может быть половина средств ФНБ. Он добавил, что если этих средств хватит на два года, а не на три, как предполагало правительство, то это не страшно.

Кудрин также считает, что последствия для бюджетной системы России могут растянуться на два-четыре года, поскольку бюджет недополучит от 3 до 4 трлн рублей.

По данным на 1 апреля, ликвидная часть ФНБ составляла 11,1 трлн руб., или 9,8% ВВП.

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Комментарии (3)

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Sibir_5e4d67bbb7aea
из к/ф "Калина красная".. "мне эти деньги ляжку жгут.."
Brit
Сырьевой цикл: 10 лет роста, 20 лет падения. Ещё успеют и ФНБ потратить и Кудрина раскулачить.
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