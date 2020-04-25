Кудрин считает, что в связи с кризисом в 2020 году можно потратить до половины средств ФНБ, и призвал не скупиться

Из-за спровоцированного пандемией коронавируса кризиса в 2020 году можно потратить больше половины Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом заявил гпредседатель Счетной палаты Алексей Кудрин в фильме «Опасный вирус. Экономика» на канале «Россия 1».



«Я и в своем выступлении, и в разговоре с президентом сказал, что на этот год можно не скупиться, когда будет пик. Потом можно больше занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из фонда», — цитирует Кудрина 25 апреля РБК. Он отметил, что это может быть половина средств ФНБ. Он добавил, что если этих средств хватит на два года, а не на три, как предполагало правительство, то это не страшно.

