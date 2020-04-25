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25.04.2020 17:05
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«Не повторяй, а то выгонят с лекции»: московский студент показал лайфхак для дистанционного обучения

Пробелы дистанционного обучения на своем примере показал студент Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Вадим Телятов. Он вывел в эфир видеолекции заранее записанное изображение самого себя.

Опытом Телятов поделился в социальной сети TikTok 25 апреля. Читавший лекцию преподаватель видел на своем мониторе лица студентов, сидящих по домам. Иллюзию присутствия Телятов создал с помощью смартфона, установленного напротив камеры. Короткий ролик с закадровым истерическим смехом оператора за три часа собрал более 150 тысяч просмотров.

«Не повторяй это, а то выгонят с лекции», — такой пометкой снабдил Телятов видеозапись. Судя по хэштегу, на эксперимент студент решился от домашней скуки.

@vadim_telyatov

Не повторяй это, а то выгонят с лекции 😂 ##когдаскучнодома ##обучение ##творческийчеллендж ##туториал

♬ original sound - aangeliquee.p

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Комментарии (4)

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260741301
Это называется "назло бабушке отморожу пальчик"
McGillavry
Выгнать. Настоящий хакер написал бы драйвер камеры, которая бы передавала циклический заранее записанный видеоролик. Да, это не шаблон на сайт натягивать, тут думать надо, а то получается как на древней картинке «как блондинки печатают из ворда».
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