«Не повторяй, а то выгонят с лекции»: московский студент показал лайфхак для дистанционного обучения
Пробелы дистанционного обучения на своем примере показал студент Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Вадим Телятов. Он вывел в эфир видеолекции заранее записанное изображение самого себя.
Опытом Телятов поделился в социальной сети TikTok 25 апреля. Читавший лекцию преподаватель видел на своем мониторе лица студентов, сидящих по домам. Иллюзию присутствия Телятов создал с помощью смартфона, установленного напротив камеры. Короткий ролик с закадровым истерическим смехом оператора за три часа собрал более 150 тысяч просмотров.
«Не повторяй это, а то выгонят с лекции», — такой пометкой снабдил Телятов видеозапись. Судя по хэштегу, на эксперимент студент решился от домашней скуки.
@vadim_telyatov
Не повторяй это, а то выгонят с лекции 😂 ##когдаскучнодома ##обучение ##творческийчеллендж ##туториал♬ original sound - aangeliquee.p