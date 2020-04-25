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25.04.2020 14:57
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В Госдуму внесли закон, который запретит банкам блокировать счета без объяснения причин

Кабинет министров внес в Госдуму законопроект, запрещающий банкам блокировать счета без объяснения причин. Документ опубликован на сайте правительства 25 апреля.

Как следует из такста, банки не смогут без объяснения причин заблокировать счёт или отказаться от совершения операций, даже если у клиента нет документов, подтверждающих добросовестность. Уточняется, что нововведение коснётся как граждан, так и бизнеса. Помимо этого, для защиты интересов физлиц предлагается ввести ещё одну норму, которая лишит кредитные организации возможности немотивированно отказывать в открытии банковских счетов.

Отказ от обслуживания возможен только в том случае, если при проведении проверки возникает обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.

По действующему законодательству, столкнуться с закрытием счёта можно, если банк не получил документы, подтверждающие добросовестность клиента. То же может произойти, если кредитная организация сочтёт ту или иную операцию подозрительной. При этом банки не обязаны объяснять причину такого решения.

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