У депутата Госдумы Калашникова обнаружили коронавирус. Первым заболел водитель
У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, рассказал сам парламентарий РБК 25 апреля.
«У меня двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом», — сообщил Калашников.
По словам депутата, две недели назад инфекцию обнаружили у его водителя. «Я сидел на карантине, а в понедельник вот проявились симптомы», — рассказал Калашников.
Депутата госпитализировали.