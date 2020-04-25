FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +6
74.72р80.25р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
25.04.2020 14:30
9
Печать

У депутата Госдумы Калашникова обнаружили коронавирус. Первым заболел водитель

У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, рассказал сам парламентарий РБК 25 апреля.

«У меня двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом», — сообщил Калашников.

По словам депутата, две недели назад инфекцию обнаружили у его водителя. «Я сидел на карантине, а в понедельник вот проявились симптомы», — рассказал Калашников.

Депутата госпитализировали.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (9)

srg000
Первый. По идее, сейчас должны изолировать его окружение из Госдумы... а потом окружение окружения. Посмотрим.
Сергей Соколов
Первый пошел.
260740951
А зачем рассказал?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний