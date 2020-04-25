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25.04.2020 13:35
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В 12 жилых домах на юге Петербурга пропала горячая вода и стынут батареи

Для некоторых петербуржцев выходные начались с отсутствия горячей воды и отопления. Жалобы на это стали поступать утром 25 апреля.

Как рассказали читатели «Фонтанки», без важного ресурса сидят жильцы нескольких домов во Фрунзенском районе Петербурга.

В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» изданию сообщили, что причиной стало обнаружение дефекта на трубопроводе во время работ по его замене у дома 40 на улице Олеко Дундича.

«При запуске системы служба диагностики предприятия выявила утончение стенки далее по трубе. Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене ненадежного участка. <...> Процесс укладки нового трубопровода и восстановления циркуляции запланированы на 22:00», — прокомментировали ситуацию в «Теплосети».

По данным «Фонтанки», в зону отключения попали 12 жилых домов.

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Комментарии (3)

Иван Оклахома
Нормальные люди давно обзавелись бойлером и не митингуют по поводу отключения горячей воды.
dmiterko_1979
так летний сезон скоро! готовятся заранее. проверяют системы. наверно)
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