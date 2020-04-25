Петербургская полиция задержала молодую карманницу. Ее тянуло к «яблочным» гаджетам сверстниц

Молодая карманница попалась в руки петербургским полицейским. Ее подозревают в тяге к гаджетам, преимущественно, с «яблочным» логотипом.



Как стало известно «Фонтанке» 25 апреля, по подозрению в серии краж в Петербурге задержана 20-летняя уроженка Рязани. По предварительной информации, чтобы незаметно вытащить смартфон из чужого кармана, она выбирала места массового скопления людей и таким образом трижды оставалась незамеченной. Жертвами становились либо ее сверстницы, либо девушки до 30 лет.

Так, в январе этого года без мобильного телефона Honor-10 стоимостью 25 тысяч рублей на платформе станции метро «Сенная площадь» осталась 19-летняя горожанка, а в феврале приобретенного за аналогичную сумму iPhone 7 в одном из торговых центров на Невском проспекте лишилась 18-летняя петербурженка.