Петербургская полиция задержала молодую карманницу. Ее тянуло к «яблочным» гаджетам сверстниц
Молодая карманница попалась в руки петербургским полицейским. Ее подозревают в тяге к гаджетам, преимущественно, с «яблочным» логотипом.
Как стало известно «Фонтанке» 25 апреля, по подозрению в серии краж в Петербурге задержана 20-летняя уроженка Рязани. По предварительной информации, чтобы незаметно вытащить смартфон из чужого кармана, она выбирала места массового скопления людей и таким образом трижды оставалась незамеченной. Жертвами становились либо ее сверстницы, либо девушки до 30 лет.
Так, в январе этого года без мобильного телефона Honor-10 стоимостью 25 тысяч рублей на платформе станции метро «Сенная площадь» осталась 19-летняя горожанка, а в феврале приобретенного за аналогичную сумму iPhone 7 в одном из торговых центров на Невском проспекте лишилась 18-летняя петербурженка.
По всей видимости, спустя почти два месяца молодая преступница решила повысить ставки, похитив по той же схеме iPhone XR стоимостью 60 тысяч рублей. О пропаже дорогостоящего гаджета после посещения гипермаркета «Лента» на Обводном канале заявила проживающая в Петербурге 26-летняя уроженка Эстонии.
По данным «Фонтанки», ранее задержанная уже имела проблемы с законом. Ее подозревали в совершении аналогичного преступления. Однако уголовное дело, возбужденное по 158-й статье УК РФ (кража), было прекращено по примирению сторон.
Как сообщили в ГУ МВД, злоумышленница заключена под стражу.