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25.04.2020 12:52
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Петербургская полиция задержала молодую карманницу. Ее тянуло к «яблочным» гаджетам сверстниц

Молодая карманница попалась в руки петербургским полицейским. Ее подозревают в тяге к гаджетам, преимущественно, с «яблочным» логотипом.

Как стало известно «Фонтанке» 25 апреля, по подозрению в серии краж в Петербурге задержана 20-летняя уроженка Рязани. По предварительной информации, чтобы незаметно вытащить смартфон из чужого кармана, она выбирала места массового скопления людей и таким образом трижды оставалась незамеченной. Жертвами становились либо ее сверстницы, либо девушки до 30 лет.

Так, в январе этого года без мобильного телефона Honor-10 стоимостью 25 тысяч рублей на платформе станции метро «Сенная площадь» осталась 19-летняя горожанка, а в феврале приобретенного за аналогичную сумму iPhone 7 в одном из торговых центров на Невском проспекте лишилась 18-летняя петербурженка.

По всей видимости, спустя почти два месяца молодая преступница решила повысить ставки, похитив по той же схеме iPhone XR стоимостью 60 тысяч рублей. О пропаже дорогостоящего гаджета после посещения гипермаркета «Лента» на Обводном канале заявила проживающая в Петербурге 26-летняя уроженка Эстонии.

По данным «Фонтанки», ранее задержанная уже имела проблемы с законом. Ее подозревали в совершении аналогичного преступления. Однако уголовное дело, возбужденное по 158-й статье УК РФ (кража), было прекращено по примирению сторон.

Как сообщили в ГУ МВД, злоумышленница заключена под стражу.

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Комментарии (4)

260764931
интересно, что можно сделать с заблокированным подержанным айфон 7 ??? За сколько его могут взять перекупщики? За 1 ? За 2 тыс? Вещь почти бесполезная.
Oleg_I
Надо быть идиотом, чтобы таскать айфоны, у которых "найди телефон" работает даже в выключенном состоянии, под множеством камер метро или торговых центров. Уже имея почти судимость за плечами. Родители ума не дали, школа не дала, и жизнь не учит. Видать, не в коня корм.
Mozg
Да, сейчас всякая шушара активизируется: карманники, мошенники, домушники-форточники, угонщики....

С такой экономикой начнут опять стёкла в машинах бить ради содержимого бардачка.
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